Quintuplé de Haaland en Ligue des Champions : les confidences du coach de Dortmund Edin Terzic

Le 14 mars dernier, Erling Haaland a inscrit un quintuplé lors du Match qui opposait Manchester City au RB Leipzig en 8ème de finale de la Ligue des Champions. Le géant norvégien égalait ainsi Lionel Messi, et Adriano, les deux joueurs ayant réalisé cet exploit avant lui dans la compétition reine du football européen.





Visiblement très heureux d’avoir marqué autant de buts en Ligue des champions, Haaland a envoyé un petit message à l’actuel entraîneur de son ancien club, le Borussia Dortmund. C’est du moins ce qu’a révélé Edin Terzic. « Il m’a écrit : « Enfin, je l’ai fait ! », a déclaré le technicien de 40 ans à Sky.

« Veuillez-vous assurer que si je marque quatre buts… »

Haaland n’avait jamais marqué un triplé dans sa carrière. Il se contentait jusque-là de son quadruplé contre le Hertha Berlin en novembre 2020. Le « Cyborg » norvégien était à l’époque un joueur du Borussia Dortmund. Son coach Lucien Fabre, l’avait remplacé à 5 minutes du coup de sifflet final.

Ce que le « Cyborg » n’avait visiblement pas beaucoup apprécié. Edin Terzic, alors coach adjoint, révèle qu’il lui avait à l’époque dit ceci : « Veuillez-vous assurer que si je marque quatre buts de plus à un moment donné, l’entraîneur n’ait pas l’idée de me remplacer à nouveau avant que j’en ai marqué cinq ». On comprend mieux pourquoi il a pensé à Terzic après avoir inscrit son quintuplé contre Leipzig.

Buteur en série