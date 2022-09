"C'est maintenant la vie" : La star de tennis Yannick Noah dévoile son nouveau clip musical

L'ancienne star du tennis Yannick Noah revient sur la scène musicale avec une nouvelle chanson somptueuse intitulée : "C'est maintenant la vie". Dans ce nouveau tube, la star de tennis retrace son passé dans son village d'Etoudi au Cameroun. Un chef-d'œuvre apprécié par les internautes. Sortie ce 15 septembre, la chanson qui a déjà fait le tour de la toile polarise des milliers de vue sur Youtube. Elle est extraite de l'album ‘’la Marfée’’ dont la sortie officielle est prévue le 21 Octobre prochain.

Dans cet album "La Marfée’’, Yannick Noah revient aux sources de son enfance et de sa musique. Il y raconte son retour au Cameroun, où il reprend le flambeau de ses parents dans son village natal, Etoudi. La transmission et la redécouverte de ses racines sont le fil rouge de cet album aux sonorités africaines.

Tennisman de renom, Yannick Noah est le seul sportif à avoir réussi une reconversion musicale. A la croisée de deux passions, le sport et la musique, et de deux patries, la France et le Cameroun, Yannick Noah fait son retour sur la scène musicale.

Quarante-huit ans après son départ du village d’Etoudi, depuis absorbé par Yaoundé, la capitale Camerounaise, Yannick Noah s’y réinstalle en 2017 et, succédant à son père, en devient le patriarche. Ce retour aux sources et tout le sens qu’il peut donner à une trajectoire de vie est le fil rouge de l’album à venir, qui paraîtra en automne.

À rappeler que l'ancien champion du tournoi de Roland-Garros est en tournée européenne jusqu'au mois de Décembre dans le cadre de la promotion de son album ‘’La Marfée’’.

Clip à découvrir