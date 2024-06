"C'EST SÛR QU'IL VA REMPORTER LE BALLON D'OR": ENTRE MBAPPÉ ET VINICIUS, NEYMAR A DÉJÀ TRANCHÉ





Toujours convalescent, Neymar a commenté la victoire du Real Madrid en Ligue des champions, saluant la performance de son compatriote Vinicius, qu'il espère voir soulever le Ballon d'or cette année.





L’officialisation ce lundi du transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid a quasiment éclipsé le triomphe du club madrilène en Ligue des champions deux jours plus tôt. Ce qui dit beaucoup de la dimension prise par la star planétaire devenue légende au PSG. Kylian Mbappé s’apprête à prendre son envol, avec l’ambition clamée de continuer à marquer l’histoire de son sport dans le plus grand club du monde.





Il devra pour cela partager l’affiche avec le Brésilien Vinicius Jr, le principal atout offensif du Real Madrid parmi les nombreuses vedettes que comptent déjà ce club. Un attaquant qui s’est mis en position de remporter le Ballon d’or, la récompense individuelle suprême que convoite lui aussi Kylian Mbappé. Le Français devra réaliser un très bon Euro avec les Bleus et espérer que l’équipe de France aille au bout pour se remettre dans la course.





"Il est incroyable!"





Guidé par la même quête que l’international français, Vinicius vient de gagner la Ligue des champions avec son club, en inscrivant un but en finale contre le Borussia Dortmund. Déterminant pour le Ballon d’or? "Évidemment que le Ballon d'or est à lui, je le souhaite", a déclaré Neymar depuis Sao Paulo, en marge d'une vente aux enchères en faveur de son institut. "Je lui ai envoyé un message avant la finale et un autre ensuite. C'est sûr qu'il va remporter le Ballon d'or, il est incroyable et il porte fièrement les couleurs de notre pays partout dans le monde", a-t-il jugé.





Même si la haine qu’ils semblent se vouer aujourd’hui n’est jamais apparue au grand jour, seulement de façon épisodique à travers des polémiques, Kylian Mbappé et Neymar n’ont jamais été les meilleurs amis du monde. Leur relation a été fluctuante, teintée de respect à leurs débuts sous le maillot du PSG avant de se dégrader avec les années. Neymar a quitté le PSG pour Al-Hilal en 2023, mais il n'a joué que quelques semaines pour le club saoudien avant sa blessure.