"CE N'EST PAS NORMAL", LE COUP DE GUEULE DE GIROUD SUR LES ÉLECTIONS EN FRANCE





Olivier Giroud s'est présenté ce vendredi face à la presse à trois jours de l'entrée en lice des Bleus à l'Euro 2024 contre l'Autriche. L'occasion pour l'attaquant tricolore de faire passer un appel au vote avant les prochaines législatives et fulminer contre le taux d'abstention lors des récentes élections en France.





Difficile de ne pas prendre position quand on nous demande presque chaque jour de s'engager. Pas indifférent au contexte politique français des derniers jours, et malgré la volonté de rester concentrés sur l'Euro 2024 en Allemagne, les joueurs de l'équipe de France ont pris la parole pour inciter les Français à voter lors des prochaines élections législatives. A l'image d'Ousmane Dembélé la veille, Olivier Giroud a lui aussi appeler ses compatriotes à se rendre aux urnes le 30 juin et le 7 juillet et a même pesté contre la forte abstention des européennes.





"Je vais être très bref, cela n’aucune incidence sur notre préparation, clairement", a estimé le champion du monde 2018 à trois jours du match contre l'Autriche. Si j’ai un conseil à donner aux Français c’est d’aller voter. Un taux d’abstention de près de 50%, ce n’est pas normal."





"Parler football et c’est tout"





Conscient de l'importance d'aller voter, Olivier Giroud s'est toutefois refuser de donner une quelconque consigne de vote ou d'inciter à choisir une tendance plutôt qu'une autre.





"Je ne vais pas donner de précision sur mes tendances politiques ou quoi que soit", a encore expliqué celui qui arrêtera en sélection après cet Euro en Allemagne. "Je suis là pour parler football et c’est tout."





Pavard appelle à voter mais sans aucun jugement





Un peu plus tôt ce vendredi, Benjamin Pavard a lui dû faire face aux questions des journalistes autour de son engagement politique. Comme son partenaire, le défenseur de 28 ans a souligné l'importance du scrutin à venir.