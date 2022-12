" Cristiano Ronaldo a joué son dernier match avec le Portugal "

L'ancien défenseur de Manchester United Paul McGrath pense que Cristiano Ronaldo a joué son dernier match pour le Portugal.







Après la défaite du Portugal en quart de finale de la Coupe du monde face au Maroc, McGrath a écrit dans le Sunday World : « Ceux qui disent que les joueurs de haut niveau se fichent du football international pourraient changer d’avis en voyant les larmes de Ronaldo au sortir du tunnel hier soir. Il gagnait peut-être un demi-million de livres par semaine à Manchester United, mais c’était les larmes d’un homme qui savait qu’il avait perdu une dernière chance de gagner quelque chose que l’argent ne peut acheter : une médaille de vainqueur de la Coupe du monde.





Le Portugal a-t-il besoin de Cr7 ?





« Cristiano aura 41 ans lorsque le prochain cirque commencera en Amérique du Nord, à l’été 2026. Il ne jouera plus à ce moment-là (…) Cristiano va certainement partir si Santos reste en tant qu’entraîneur. Je dirais que la relation entre les deux est irrémédiablement brisée. Si un nouveau patron arrivait et disait à Cristiano : « Écoute, je veux que tu te donnes une dernière chance dans ces conditions », oui, je pense qu’il serait tenté.