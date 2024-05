"IL EST ALLÉ TROP LOIN": MARC BRYS, SÉLECTIONNEUR CAMEROUNAIS MIS À PIED, RACONTE SA FOLLE ALTERCATION AVEC SAMUEL ETO’O

Marc Brys, est revenu sur son altercation avec Samuel Eto’o, survenue ce mardi. Pour le futur ex-sélectionneur camerounais, le président de la Fecafoot est "allé trop loin".







Ces derniers temps, le climat au sein de la Fecafoot, fédération camerounaise de football, est délétère. Ce mardi, une vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux dans laquelle on peut voir Samuel Eto’o se prendre la tête avec le sélectionneur des Lions Indomptables, Marc Brys. Dans la foulée, la fédération camerounaise a publié un communiqué de presse annonçant la mise à pied du Belge et la nomination par intérim de Martin Ndtoungou Mpile à la tête de la sélection. Le technicien camerounais avait été l'entraîneur de l’équipe olympique camerounaise pour les Jeux olympiques de Pékin en 2008.





Après sa dispute avec la légende camerounaise, Marc Brys, a réagi ce mardi auprès du média belge La DH. "Là, il est clairement allé trop loin. Je travaille pour le ministère des Sports, par pour la fédération", a-t-il expliqué. Le staff intérimaire devra vite se mettre dans le bain puisque les matchs de qualifications pour la Coupe du monde 2026 arrivent à grand pas. Les Lions Indomptables ont rendez-vous avec le Cap-Vert, le 8 juin prochain, et l'Angola, le 11 juin.





Un bras de fer entre la Fecafoot et le ministre des Sports

On peut dire que le football camerounais traverse une grosse crise. Après un parcours décevant du Cameroun lors de la CAN 2023, remportée par la Côte d'ivoire d’Emerse Faé, Rigobert Song a été licencié à la tête de la sélection. Coup de tonnerre, le successeur de l’ancien international camerounais est choisi par le ministre des Sports, Narcisse Mouelle Kombi. Le 9 avril, Marc Brys est nommé sélectionneur de l'équipe camerounaise. La nouvelle passe mal du côté de Samuel Eto’o qui refuse dans un premier temps cette nomination avant de la valider. L’ancien attaquant du FC Barcelone impose au tacticien belge son staff technique, médical et administratif.