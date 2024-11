"Il est devenu bavard", Neymar recadre Rodri après un commentaire sur l'attitude de Vinicius

Sur Instagram, Neymar a réagi à une déclaration de Rodri à propos de l'attitude de Vinicius en marge de la victoire du joueur de City au Ballon d'or. Le joueur d'Al-Hilal a taclé l'Espagnol qui est "devenu bavard" selon lui.

Neymar recadre le Ballon d'or. Soutien déclaré de Vinicius dans la course à cette prestigieuse récompense, l'ancien joueur du PSG n'a pas vraiment apprécié le dernier commentaire de Rodri, récent vainqueur du trophée, qui s'exprimait sur l'attitude de l'attaquant du Real Madrid.

Neymar prédisait la victoire de Vinicius pour le Ballon d'or

"Je pense que c’est un gars intelligent et avec le temps, il réalisera qu’en faisant plus attention à son attitude, tout ira mieux", a lancé Rodri dans un entretien à la Cadena Ser ce jeudi, s'exprimant sur son dauphin au Ballon d'or. "Les athlètes ne représentent pas seulement ce qu’ils sont sur le terrain."

"Il est devenu bavard maintenant", a répondu Neymar sur son compte Instagram, réagissant à cette citation de Rodri, avec des smileys pour montrer son ironie. Ces derniers mois, le Brésilien avait prédit la victoire de son compatriote Vinicius pour ce prix individuel. "Il a fait une grande saison. Il a joué beaucoup de matchs et je lui apporte mon soutien inconditionnel pour qu’il gagne le Ballon d’or", déclarait l'homme de 32 ans. "Je crois qu’il n’y a personne de meilleur que lui pour qu’il ne le gagne pas."

"Comme tout le monde, il a des points à améliorer sur et en dehors du terrain, je suis sûr que les gens le conseilleront bien et c'est encore plus le cas à Madrid. un club avec des valeurs", avait ajouté Rodri sur Vinicius. Le milieu de terrain n'a pas fermé par ailleurs la porte à un transfert au sein du club madrilène dans le futur.