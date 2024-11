"J'ai eu beaucoup de chance": le discours émouvant de Rafael Nadal après le dernier match de sa carrière

L'Espagne s'étant inclinée mardi soir contre les Pays-Bas, à Malaga, en quart de finale de la Coupe Davis, Rafael Nadal est désormais retraité du tennis professionnel. L'homme aux 22 titres en Grand Chelem, lors d'une cérémonie spéciale après la rencontre, a pris le micro pour adresser beaucoup, beaucoup de remerciements.





Des larmes en début de soirée, des larmes au milieu de la nuit. Très touché ce mardi, avant même le coup d'envoi du quart de finale de Coupe Davis entre l'Espagne et les Pays-Bas, Rafael Nadal a une nouvelle fois été rattrapé par ses émotions, minuit passé, quand la "Roja" s'est inclinée devant le public de Malaga, envoyant de fait le Taureau de Manacor à la retraite, à 38 ans.





Seul au milieu du court, et acclamé par le public au son des "Rafa, Rafa", Nadal a pris quelques minutes plus tard le micro pour officialiser la fin de sa carrière et remercier, longuement, tous ceux qui l'ont accompagné depuis ses débuts.





"J'ai donné ce que j'avais"

"Je dois remercier tant de personnes qu'il m'est difficile de commencer", a-t-il d'abord lancé. "Je commencerai par ceux qui sont ici, sincèrement, cela fait 20 ans de carrière professionnelle au cours de laquelle vous m'avez toujours soutenu, dans les bons moments comme dans les mauvais, vous m'avez poussé à continuer à me battre. J'ai eu beaucoup de chance de ressentir autant d'affection de la part du monde entier, en particulier de l'Espagne."









S'il n'a pas caché une pointe de déception après sa propre défaite en simple contre Van de Zandschulp (6-4, 6-4) et donc après l'élimination espagnole, Nadal a ensuite tenu à passer le flambeau à la nouvelle génération. "Je veux aussi féliciter l'équipe des Pays-Bas et je veux remercier toute l'équipe espagnole qui est ici", a-t-il poursuivi. "Il est clair que cela ne s'est pas passé comme nous l'aurions tous souhaité, mais j'ai donné ce que j'avais et je veux vous remercier du fond du cœur de m'avoir donné l'opportunité de passer ces derniers jours en tant que professionnel au sein d'une équipe. C'est avec eux que j'ai vécu la plupart des moments les plus excitants de ma carrière, nous en avons profité et maintenant c'est à vous (ses équipiers) de continuer."





"J'ai essayé d'être une bonne personne"

"Je me sens privilégié d'avoir vécu une carrière beaucoup plus longue que je n'aurais jamais pu l'imaginer", a enchaîné l'homme aux 22 victoires en Grand Chelem. "Je tiens également à remercier tous ceux qui ont été à mes côtés. Le fait qu'ils aient cru en moi pendant tant d'années m'a permis de me sentir en sécurité. (...) Je ne veux pas oublier les médias, qui m'accompagnent et racontent mon parcours. J'ai parfois commis des erreurs, j'ai mal joué, mais j'ai toujours entretenu une relation respectueuse avec vous tous. J'apprécie vraiment votre travail, pour avoir raconté une belle histoire."









"Je vais me retirer du tennis professionnel, mais je suis toujours là, j'espère être un bon ambassadeur pour le tennis mondial, c'est ce que j'ai essayé de faire toute ma vie, de m'efforcer chaque jour d'être meilleur, de faire preuve de respect, d'humilité et d'apprécier toutes les bonnes choses. J'ai essayé d'être une bonne personne, j'espère que vous l'avez perçu. Je quitte ce monde en ayant trouvé beaucoup d'amis sur mon chemin. Je pars avec la tranquillité d'esprit de savoir que, d'une certaine manière, j'ai laissé un héritage sportif et personnel. Je veux dire au revoir en remerciant ma famille, qui ne m'a jamais laissé tomber, quand les choses semblaient impossibles, elle m'a permis de garder les pieds sur terre."





"Je veux que l'on se souvienne de moi comme du garçon qui a réalisé ses rêves"

Après la diffusion d'une vidéo compilant les hommages de grands noms du sport espagnol et international (Rodri, Iker Casillas, Raul, Serena Williams, Novak Djokovic, Roger Federer, Andres Iniesta...), et avant que David Ferrer, capitaine de l'Espagne, ne prenne lui-même le micro, il a été demandé à Rafael Nadal quelle trace il aimerait avoir laissé.