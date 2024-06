"J'aurais pu le faire": pourquoi Gims a refusé de chanter à la cérémonie d’ouverture des JO de Paris

Le chanteur a révélé avoir refusé de chanter lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris le 26 juillet prochain.





Pas de Gims aux Jeux olympiques de Paris. Le chanteur a révélé vendredi soir lors d'une interview accordée au média belge Ciné Télé Revue qu'il avait refusé de participer à la cérémonie d'ouverture.





"On me l’a proposé", a-t-il assuré. "J'aurais pu le faire, mais ce n’était pas ma volonté." Rappelant qu'il a "déjà eu la chance" de chanter lors de la finale du Mondial 2022, il a ajouté: "Je pense qu’on ne peut pas faire plus gros. Je ne veux pas être partout."





Aya Nakamura mais aussi Céline Dion sont pressenties pour chanter lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques en juillet. Matt Pokora a confié de son côté sur BFMTV sa déception de ne pas avoir été contacté.





Déception de Matt Pokora





Précisant être "le chanteur le plus proche du monde du sport", et "celui qui fait les plus grosses prestations scéniques depuis 15, 20 ans maintenant", il avait ajouté: "Je pensais être légitime pour ce genre de gros événement, de grosse cérémonie..."









