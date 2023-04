"J'avais honte": Kalidou Koulibaly évoque le racisme contre sa personne à Naples

Le 04 avril dernier, la Juventus Turin affrontait l'Inter Milan en demi-finale de la Coupe d’Italie. Romelu Lukaku, l’attaquant Belge d’origine congolaise a été la cible d’insultes racistes. Après avoir marqué le but égalisateur de son équipe (1-1) il s’est approché de la tribune des supporters turinois le doigt sur la bouche.







Cette manière de célébrer son but n’a pas plu à l’arbitre qui lui a décerné un carton rouge. Le Belge avait déjà écopé d’un carton jaune un peu plus tôt dans le match. Cette sanction a été dénoncée par plusieurs footballeurs à l’instar de Kylian Mbappé et Kalidou Koulibaly.









Il n’a « fait de mal à personne »





Pour le défenseur Sénégalais interrogé par "The Times", le Belge n’a « fait de mal à personne, n’a rien dit de mal. Il a juste exprimé ce qu’il ressentait. Cette image (de la célébration de son but) était magnifique » a apprécié le défenseur central de Chelsea.





« Je suis vraiment désolé pour Lukaku. Je sais ce qui lui est passé par la tête » a poursuivi Koulibaly. Le Sénégalais a évoqué son expérience difficile à Naples. « Au début, c'était très dur. J’avais peut-être honte. Parfois je me demandais : « Peut-être que je suis le problème ? Peut-être que je ne devrais pas être ici », a raconté le joueur du club londonien.





« Si tu n’as pas souffert du racisme, tu ne sais pas ce que ça fait »





Avec le soutien de son club, il a pu passer ces moments difficiles. « Quand j’étais seul à la maison, j’avais honte mais Napoli m’a beaucoup aidé parce qu’ils m’ont dit d’être fier de ce que je suis et de continuer à me battre…Si tu n’as pas souffert du racisme, tu ne sais pas ce que ça fait et même moi , avant que ça ne m’arrive, je me disais ; "Pourquoi est-ce qu’un joueur réagit comme ça ? Tu devrais te taire". Mais non, tu devrais crier. C’est le moyen de lutter contre le racisme » a déclaré le lion de la Téranga.