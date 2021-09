"J’ai appris sur moi-même" : Les confidences de Simone Biles

Simone Biles a accordé une interview au «New York Magazine» dans laquelle elle se confie sur les derniers Jeux Olympiques de Tokyo, au cours desquels elle a choisi de déclarer forfait pour la majorité de ses épreuves de gymnastique, afin de privilégier sa santé mentale.



A Tokyo, Simone Biles a mis en lumière la question de la santé mentale chez les athlètes. La jeune femme, superstar de la gymnastique, a eu le courage de dire stop en déclarant forfait pour la majorité de ses épreuves, expliquant ne plus être capable de supporter la pression. Dans le «New York Magazine», l’Américaine se confie de façon intime sur cette période capitale de sa vie. «Mes objectifs n'ont jamais changé aussi rapidement entre vouloir être sur un podium et pouvoir juste rentrer chez moi sans être blessée», explique-t-elle. Durant les JO, Simone Biles a indiqué avoir un blocage et ne plus se sentir en confiance pour réaliser ses impressionnantes figures. En plus du risque psychologique, c’est également sa santé physique qu’elle mettait en danger en participant à la compétition. «Imaginez, un matin vous vous réveillez, vous ne voyez rien, mais les gens vous disent de continuer et de faire votre travail quotidien comme si vous aviez toujours la vue. Vous seriez perdu, n'est-ce pas ? C'est la seule chose à laquelle je peux m'identifier. Je fais de la gymnastique depuis 18 ans. Je me suis réveillée - je l'ai perdu. Comment dois-je continuer ma journée ?», commente-t-elle.





Détentrice de 32 médailles olympiques et mondiales, Simone Biles est la gymnaste la plus titrée de l’histoire. Une incroyable carrière marquée par un drame. Comme une centaine d’autres jeunes gymnastes, elle a été abusée sexuellement par le médecin Larry Nassar, aujourd’hui en prison. Après la médiatisation de cette affaire qui a fait imploser la Fédération américaine de gymnastique, Simone Biles a gardé son secret durant plus d’un an, ne révélant faire partie des victimes qu’en 2018. Début septembre, elle a prononcé un discours devant les sénateurs américains, racontant son histoire et mettant en cause le manque de protection de la part de la fédération mais également du FBI. «C’était dur mentalement pour moi de me trouver dans un gymnase», se souvient Simone Biles dans le «New York Magazine».