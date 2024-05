"JE NE SOUHAITE À PERSONNE DE VIVRE ÇA": MBAPPÉ EXPLIQUE POURQUOI IL A PROLONGÉ AU PSG EN 2022

Dans une interview à CNN, Kylian Mbappé (25 ans) explique pourquoi il a décidé de prolonger au PSG en 2022 malgré un intense pressing du Real Madrid. L’organisation de la Coupe du monde au Qatar, pays des propriétaires du PSG, a beaucoup pesé sur son choix, explique-t-il.







Cette fois, Kylian Mbappé (25 ans) va bien quitter le PSG. L’attaquant a pris, l’été dernier, la décision de ne pas lever l’option d’une année supplémentaire et devrait rejoindre le Real Madrid. Cela aurait pu intervenir en 2022 quand les Merengues, qui le courtisent depuis de longues années, affichaient leur énorme optimisme pour le faire venir à la fin de son contrat. Le champion du monde 2018 avait finalement pris toute l’Espagne à contre-pied en prolongeant son bail de deux saisons plus une en option avec Paris.





Dans une interview à CNN mercredi, l’attaquant explique les raisons de ce choix, qui dépassait visiblement le cadre sportif. L’organisation, quelques mois plus tard, de la Coupe du monde au Qatar, pays des propriétaires du PSG, aurait largement contribué au forcing des dirigeants parisiens pour obtenir sa signature.





"Ce n’était pas une situation facile, je ne souhaite à personne de vivre ça"

"C’était plus que le PSG, il y avait la Coupe du monde au Qatar, il y avait plein de choses autour de ça", explique-t-il. "C’était une grande et difficile décision. C’était très difficile pour un garçon de 20 ans (il avait 23 ans, NDLR). Mais je ne regrette rien. Dans une carrière, vous devez prendre des décisions difficiles et c’est ce que j’ai fait. Après, je suis devenu le meilleur buteur de l’histoire du PSG. Je veux juste me souvenir des belles choses. Bien sûr, ce n’était pas une situation facile, je ne souhaite à personne de vivre ça."









Deux ans plus tard, Mbappé va finalement quitter Paris dans un climat houleux entre mise à l’écart du groupe professionnel l’été dernier, puis temps de jeu limité après l’annonce de son départ en février. Dernier rebondissement en date, le non-paiement par le club du salaire du mois d’avril au joueur.





En marge des Globe Soccer Awards mardi, Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, a publiquement enterré la hache de guerre en souhaitant le meilleur à la star, tout en assurant comprendre sa décision. Dans son interview à CNN, Mbappé a, lui, fait part de son envie de s’épanouir dans son nouveau club.