"JE NE VEUX PAS QUE MON CLUB SOIT COUVERT PAR LA HONTE": BENOIT PAYAN, MAIRE DE MARSEILLE, SCANDALISÉ PAR UNE POSSIBLE SIGNATURE DE GREENWOOD À L'OM

Benoît Payan a exprimé un avis très ferme sur la possible signature de Mason Greenwood à l'Olympique de Marseille lors du mercato estival. Le maire de Marseille est opposé à un tel recrutement et a prévu d'intervenir auprès de Pablo Longoria pour l'empêcher.





Quelques jours après avoir regretté la possible arrivée de Youcef Atal à l'OM, le maire de Marseille a eu des mots forts sur le cas Mason Greenwood. Interrogé ce mardi par RMC, Benoît Payan s'est montré très clair: l'Anglais ne doit pas rejoindre le club phocéen lors du mercato estival. Par le passé accusé de violences conjugales et d'agression sexuelle (les poursuites ont été abandonnées), l'Anglais de Manchester United fait partie des profils ciblés par la direction marseillaise cet été. Mais son transfert serait contraire aux valeurs du club selon le maire de la ville.





"De la même manière (que pour Youcef Atal), le comportement de Greenwood est inqualifiable, inacceptable. Frapper sa femme… Moi j’ai vu des images qui m’ont profondément choqué", a lâché avec fermeté Benoît Payan. "Massacrer sa femme de cette manière-là est indigne d'un homme et je crois qu'il ne peut pas avoir sa place dans cette équipe-là."





"Je demanderai au président de l'OM de ne pas recruter Greenwood"

Face à la presse ce mardi, en marge de la présentation de Roberto De Zerbi comme entraîneur de l'équipe première, Pablo Longoria a rappelé l'importance d'avoir un comportement exemplaire en tant que joueur de l'OM. Mais le président du récent huitième de Ligue 1 n'a pas ouvertement mis fin aux rumeurs d'une arrivée de Mason Greenwood. Dans la foulée de cette sortie du dirigeant olympien, Benoît Payan l'a invité à prendre ses responsabilités en fustigeant un éventuel recrutement du joueur de 22 ans.





"Les valeurs de Marseille et les valeurs de l’Olympique de Marseille, c'est tout sauf ça. C’est tout sauf du racisme, de l’antisémitisme. C’est tout sauf… vous vous rendez compte, des violences faites aux femmes", a encore regretté le maire de Marseille. "Vous mesurez ça? Et il prétend jouer à l’Olympique de Marseille, Greenwood? Mais c’est une honte."







Et Payan d'ajouter: "Je demanderai au président de l'Olympique de Marseille de ne pas recruter Greenwood. Je ne veux pas que mon club soit couvert par la honte de quelqu'un qui tape sa femme. Je ne veux pas que mon club soit couvert des cendres de quelqu’un qui frappe sa femme comme ça. Ce n’est pas acceptable."





Payan n'imagine pas Longoria faire une telle "faute majeure"





Quand on lui demande s’il a déjà échangé avec Pablo Longoria sur ce sujet, le maire de Marseille assure que "non, pas encore". Mais dès son retour dans la cité phocéenne, l’édile a prévu d’échanger avec le président de l’OM.





"Je vais lui en parler et lui dire", a poursuivi Benoît Payan sur le cas Mason Greenwood. "Mais il connait, de toute façon, ce que sont mes convictions et mes opinions. Et je lui ai déjà dit que notre histoire à nous et notre club s’est faite de gens qui viennent d’horizons différents."