Récompense : Le nouveau stade de Sédhiou porte le nom de Sadio Mané

C'est une récompense à l'endroit de l'enfant de Bambaly. Le maire de Sédhiou, Abdoulaye Diop, a décidé de baptiser le nouveau stade de sa commune au nom de Sadio Mané. «Je voudrais, à travers cette décision de donner le nom de Sadio Mané au Stade de Sédhiou, traduire la reconnaissance de toutes les filles et tous les fils de la région envers un homme qui a fait connaître à l’humanité toute entière Bambaly et son chef-lieu de région, à savoir Sédhiou. Sadio Mané mérite vraiment ce cadeau», a déclaré, sur MondeAfrique, l'actuel ministre de la Culture et de la Communication, qui n’a pas été insensible à la prestation du leader technique de l'équipe nationale du Sénégal à la dernière CAN Cameroun 2021. Sadio Mané « a honoré tout le Sénégal, la région de Sédhiou et toute la Casamance ». Les travaux de cette infrastructure seront livrés en 2023, selon la même source.