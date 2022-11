"L'absence de Sadio Mané peut créer une émulation dans le groupe " (ORCAV)

Absence de Sadio Mane au Qatar

Sadio Mané, forfait à la coupe du monde de football prévue au Qatar. La nouvelle est tombée comme un couperet sur la tête des Sénégalais notamment sur celles des férus du ballon rond. A Sédhiou, le monde sportif s'est diversement prononcé sur la question.





Pour Nouha Coly, président de la zone 1 de Sédhiou et secrétaire général de l'organisme régional de coordination des activités de vacances (ORCAV), " bien que le football soit un jeu collectif, nos chances sont réduites. Quand des équipes sont à forces égales, les matchs se gagnent à des détails et les grands joueurs sont là pour apporter les détails. Sadio, à lui seul, fait les 40% des réussites de l'équipe. Donc nos chances de gagner des matchs sont là et nous y croyons mais nos chances d'aller loin sont réduites ", analyse-t-il.





Toutefois, à en croire toujours Nouha Coly, le football, étant un jeu collectif, l'absence d'une individualité peut être comblée par une réorganisation interne puisque, Aliou Cissé a des joueurs de renommée mondiale.





Boubacar Biaye, le président de l'ORCAV, après avoir exprimé sa déception, est d'avis que l'absence de Sadio Mané peut créer une émulation positive dans le groupe. Il explique que l'absence de l'enfant de Bambaly, peut ne pas impacter négativement le groupe. Au contraire, elle peut pousser les jeunes à se surpasser, et ainsi surprendre agréablement les Sénégalais.





Le patron de lOrcac invite donc les Sénégalais à ne pas pleurnicher. Tout en reconnaissant que Sadio est le moteur de l'équipe, il demeure qu'une équipe est un ensemble d'individualités remplaçables les unes les autres.

Quant au président de la ligue régionale de football, il est est convaincu que le staff technique n'a pas de problèmes pour remplacer Sadio Mané. Et de préciser que le pensionnaire sénégalais du Bayern sera auprès des Lions pour les accompagner durant leur séjour au Qatar et là, en tant grand joueur, il pourra toujours servir, a-t-il indiqué.