"Rare qu'un joueur..." : l'entraîneur du Bayern, Julian Nagelsmann, ne tarit pas d'éloges sur Sadio Mané

Julian Nagelsmann, l'entraîneur du Bayern de Munich, s’exprimant sur l'arrivée de Sadio Mané, a fait une forte déclaration sur ce qu'il apportera à l'équipe.



En effet, rapporte Les Échos, lorsqu'on lui a demandé quel poste correspondait le mieux à ses atouts lors de son dévoilement à l’Allianz Arena, hier mercredi, Sadio Mané a répondu de manière ludique.



«Je pense que la personne qui peut le mieux répondre à cette question est ici», a déclaré l'attaquant sénégalais, en désignant avec le sourire Julian Nagelsmann, qui écoutait attentivement les paroles de sa nouvelle star.



«Je suis un joueur qui peut jouer à trois ou quatre postes. Je suis prêt pour tous les postes sauf quand l'entraîneur me mettra dans les buts ou en défense», a conclu le Sénégalais de 30 ans en rigolant. La presse s’est alors retournée vers l'entraîneur bavarois.



À la question de savoir «dans quelle mesure êtes-vous excité par un joueur comme Sadio Mané ?», le technicien allemand réplique : «Dès la première conversation, il a fait une impression très désintéressée. Ce qui est extraordinaire pour un joueur avec un si grand nom. Il a dit, assez modestement, qu'il peut s'imaginer dans n'importe quelle position. C'est rare de vivre cela dans une première conversation. Rare qu'un joueur se mette complètement au service du club et de l'entraîneur. Cela a rendu notre envie de signer encore plus forte».



Nagelsmann est aussi revenu sur sa réaction lorsque le transfert est devenu réalité. «Nous sommes le Bayern Munich, nous avons toujours la possibilité d’avoir de grandes stars. Parfois, nous atteignons des limites financières, en particulier avec des gars qui jouent en Angleterre. C'était différent avec Sadio car il a un grand désir pour notre projet, notre club et ses coéquipiers. J'étais ravi», réagit-il.



Et à la dernière question de savoir dans quelle mesure Mané rend-il le système du FC Bayern plus variable,Julian Nagelsmann confie : «Nous ne pouvons pas encore le dire avec certitude. Nous devons attendre et voir ce qui se passe sur le marché des transferts. Mais Sadio est un joueur qui peut facilement jouer à quatre ou cinq positions - et peut également changer pendant le match.»