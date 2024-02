"So Foot" tacle Ismaila Sarr après Brest-OM : "On comprend pourquoi le Sénégal n'a pas remporté la CAN"

Titulaire face à Brest ce dimanche, Ismaila Sarr n'a pas su faire la différence. Après la défaite de Marseille, il a subi plusieurs critiques.





Dans ses notes du match, "So Foot" a donné un 3/10 à l'international sénégalais. Mais les internautes qui ont voté dans ce média français ont été encore plus cinglants, donnant une note de 1,79/10 à Ismaila Sarr pour sa prestation très terne face à Brest.