"Un peu gêné", "reconnaissant que Jake ne l'ait pas tué"... Des nouvelles de Tyson, en "mauvaise forme" depuis sa défaite

Ses 58 ans ont pesé lourd dans les gants de Mike Tyson, qui n'a pas tenu la distance ce vendredi lors de son combat très médiatisé face au youtubeur Jake Paul. La légende de la boxe serait profondément touchée par cette défaite, difficile à avaler, et dans une "mauvaise forme" physique depuis.

Une défaite embarrassante. C'est ce qui ressortirait de la première impression à froid de Mike Tyson depuis sa défaite face à Jake Paul, au terme d'un combat très médiatisé - et largement rémunéré - vendredi dernier à Arlington, au Texas.

"Mike est tellement reconnaissant que Jake ne l'ait pas tué, comme il avait dit qu'il allait le faire, raconte au Daily Mail ce lundi un membre de l'entourage de la légende des poids lourds. Mike a vu cela comme la fin de sa carrière de boxeur, parce que c'est le cas. Il est dans une mauvaise forme et il était un peu gêné."

"Il jette l'éponge, poursuit la source proche du boxeur. Il espérait vraiment pouvoir terminer sa carrière sur une victoire, mais au final, c'était une victoire car il a été payé des millions. Cet argent va directement dans son fonds de retraite."

"J'ai failli mourir en juin. J'ai eu huit transfusions sanguines"

On estime que Tyson a touché environ 20 millions de dollars grâce à ce combat, voulu officiel mais qui a plus ressemblé à une exhibition. Un combat qui est allé au bout des huit rounds, avant que Jake Paul, de 31 ans son cadet, ne soit couronné vainqueur sur décision des juges.

S'il a expliqué sur les réseaux sociaux ne pas regretter "d'être monté sur le ring une dernière fois", "Iron Mike" était également revenu sur le problème de santé (ulcère gastroduodénal) dont il a été victime l'été dernier, et qui l'avait obligé à repousser ce combat initialement prévu le 20 juillet.

"J'ai failli mourir en juin. J'ai eu huit transfusions sanguines", a-t-il rappelé sur X au lendemain du combat. "J'ai perdu la moitié de mon sang et 25kg à l'hôpital et j'ai dû me battre pour retrouver la santé et me battre, alors j'ai gagné. Que mes enfants me voient tenir tête et terminer huit rounds avec un combattant talentueux de la moitié de mon âge, dans une salle pleine à craquer, c'est une expérience à laquelle aucun homme n'a normalement le droit."