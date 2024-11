"Vous croyez que l'Algérie ramène des binationaux gratuitement?", l'étrange dérapage du sélectionneur tunisien

En marge d'une défaite de sa Tunisie face à la Gambie, le sélectionneur intérimaire, Kais Yaâkoubi, a accusé l'Algérie de payer pour attirer sous son maillot des binationaux talentueux. Une déclaration sans preuve qui fait beaucoup de remous en Afrique du nord.





Kais Yaâkoubi a-t-il effectué une sacrée sortie de route? Le totu récent sélectionneur intérimaire de la Tunisie a mis le feu aux poudres dans une sortie cinglante, lundi, accusant l'Algérie de payer pour attirer sous son maillot des binationaux talentueux.





"Vous croyez que l’Algérie ramène des joueurs binationaux, comme (Amine) Gouiri, (Rayan) Cherki (qui n'est pourtant pas sélectionné par l'Algérie, ndlr) gratuitement? Non, absolument non", a lâché Yaâkoubi en conférence de presse", mentionnant également le Maroc dans son étrange sortie. "Le pays voisin met le paquet pour s’offrir les joueurs ayant la double nationalité. J’ai déjà côtoyé un entraineur des gardiens de but qui a fait deux Coupes du Monde et deux CAN avec l’équipe d’Algérie qui m’a raconté des choses incroyables que vous ne pouvez pas imaginer."



