Rachat de l'OM : McCourt négocie avec la banque Wingate

Certains le prennent pour un plaisantin, mais Mohamed Ayachi Ajroudi, attiré par le rachat de l’OM, va peut-être arriver à ses fins. Il serait parvenu à convaincre McCourt de s'assoir autour de la table des négociations, à en croire Le Parisien ce jeudi.







Mohamed Ayachi Ajroudi voudrait racheter l’OM. Son projet, annoncé par Mourad Boudjellal il y près de deux semaines, semble prendre forme. Les négociations auraient commencé entre le propriétaire marseillais Frank McCourt et Wingate, banque mandatée par Mohamed Ayachi Ajroudi et ses partenaires, pour le rachat de l’OM. Et pourtant, le boss olympien n’a pas manqué de rappeler que l’Olympique de Marseille n’était pas à vendre, ce à quoi l’ingénieur franco-tunisien aurait répondu que « tout est à vendre, tout est à acheter ». Mais cette fois, Mohamed Ayachi Ajroudi et ses partenaires ont choisi de procéder discrètement. Plus de sortie médiatique comme deux semaines auparavant… Un des éventuels repreneurs a même expliqué à l’Agence France Presse que « parler trop tôt braque la partie adverse, et c'est normal », avant de préconiser « maintenant beaucoup plus de confidentialité », mais pas que. Les éventuels racheteurs souhaiteraient également prendre leur temps pour bien cerner tous les contours du dossier. « Il faut que les deux parties soient contentes, c'est contre-productif d'acculer quelqu'un », a expliqué un proche du dossier.





Combien pour racheter l’Olympique de Marseille ?





La somme de 700 millions d'euros avait été avancée par certaines sources. Le quotidien francilien annonce que ce prix est exagéré. Frank McCourt a racheté l’OM 40-50 millions d’euros en octobre 2016. Depuis, l’Américain y a investi près de 300 millions d’euros. En tenant compte de l’achat du Bostonien, du passif actuel du club phocéen et des investissements nécessaires pour lancer leur projet, Mohamed Ayachi Ajroudi et ses partenaires pourraient proposer 300 millions d’euros… Enfin, il faudrait beaucoup plus de temps qu’on ne le croit pour arriver à un accord…