Rachat de Manchester United: La famille Glazer préfére Jim Ratcliffe au Qatar

Pour le rachat du club de Manchester United, la famille Glazer qui est à la tête des Reds Devils préféré céder le club au milliardaire de 70 ans, Jim Ratcliffe.







Et pour cause, le propriétaire d'Ineos ne souhaite pas racheter la totalité des parts du club mancunien. Il veut juste s'octroyer plus de 50% des parts contrairement au Cheik qatari Jassim bin Hamad al-Thani qui souhaite racheter l'intégralité du club.