Rachat de Manchester United : Le Qatar propose 5,8 milliards d'euros et pose un ultimatum









En compétition avec Ineos pour le rachat de Manchester United, le cheikh Jassim ben Hamad al-Thani a transmis une dernière offre et menace de se retirer, sans réponse positive d'ici à vendredi.





La vente de Manchester United pourrait connaître une étape décisive cette semaine. Le cheikh Jassim ben Hamad al-Thani, en compétition avec Ineos pour le rachat des Red Devils, a transmis une cinquième et dernière offre en début de semaine, selon des sources proches de la candidature qatarienne.





Celle-ci s'établirait à près de 5,8 milliards d'euros, auxquels s'ajouterait un milliard d'euros injecté dans les caisses du club et les infrastructures, selon les mêmes sources. L'offre concerne le rachat de l'ensemble de l'actionnariat du club, actuellement détenu par la famille Glazer, ce qui différerait du dossier Ineos, selon les éléments qui ont déjà fuité sur le projet britannique.





Une offre «énorme par rapport au prix actuel de l'action du club»





Après cette nouvelle proposition qu'ils jugent «énorme par rapport au prix actuel et passé de l'action du club», les porteurs de l'offre qatarienne ont fait savoir qu'elle serait la dernière et ont fixé un ultimatum serré.





«Étant donné que le cheikh Jassim a suivi tout le processus requis depuis février 2023, et surtout étant donné que le mercato ouvre dans quelques semaines et qu'il aura une énorme influence sur l'avenir du club, le cheikh Jassim ne fera plus d'offre, assure un proche du dossier.