Radio : Marre des médias, Dugarry se concentre sur le golf

C’est ce jeudi que Christophe Dugarry a livré la dernière émission de sa saison sur RMC.







Son Team Duga ne reprendra pas à la rentrée, et le champion du monde est donc libéré de ses obligations avec la chaine sportive. Cette dernière a besoin de faire des économies et son consultant était l’un des mieux payés. De son côté, l’ex-attaquant des Girondins, du Milan AC ou du FC Barcelone avait l’intention de tourner la page après avoir enchainé les sollicitations dans la foulée de sa fin de carrière, puisqu’il était l’homme des grands matchs de Canal+ avant de filer sur RMC. Dans un entretien à Télé-Loisirs, Dugarry a en tout cas affirmé qu’il en avait définitivement terminé avec le monde des médias, et qu’il allait se consacrer désormais à profiter du bon temps avec sa famille.





« Je ne referai jamais ce que je viens de faire pendant quatre ans. Aujourd'hui, je peux dire que le monde des médias, c'est terminé pour moi", a-t-il ainsi déclaré, précisant avoir "fait le tour"."J'ai le projet de partir vivre au soleil, de faire le tour du monde, tous les golfs de la planète et profiter de ma famille. J'attendais ça depuis longtemps. Aujourd'hui, on ne peut plus dire grand chose dans les médias. Le moindre truc peut prendre des proportions où tu as l'impression d'être un assassin », a expliqué le consultant, récemment au coeur d’une polémique pour avoir expliqué que Lionel Messi était un « nain à moitié autiste ». Une dernière roue libre avant de partir donc, et promettre qu’on ne l’y reprendra plus. A voir dans quelques temps…