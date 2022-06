Rafael Nadal en finale à Roland-Garros après l'abandon d'Alexander Zverev, blessé à une cheville

Alors que Rafael Nadal, qui avait remporté le premier set, et Alexander Zverev s'apprêtaient à disputer leur deuxième tie-break (7-6, 6-6), l'Allemand s'est blessé à la cheville droite et a dû abandonner. Nadal disputera donc sa 14e finale à Roland-Garros.



Alexander Zverev à terre, hurlant de douleur, l'image est terrible. Terrible parce que la douleur de l'Allemand est palpable pour tous les spectateurs du court Philippe-Chatrier qui l'ont vu lourdement chuter après s'être tordu la cheville droite.



Terrible parce qu'elle mettait également fin à un match absolument titanesque qui, au bout de trois heures de jeu, n'avait pas encore vu la fin de son deuxième set. Rentré aux vestiaires pour faire examiner sa cheville, l'Allemand est revenu sur le court quelques minutes plus tard et le doute n'était plus permis. Appuyé sur des béquilles, incapable de poser son pied droit au sol, il était accompagné par Rafael Nadal jusqu'à la chaise d'arbitre afin de serrer la main du juge du match et faire une dernière accolade, les yeux emplis de larmes, à l'Espagnol. Grande classe dans ce moment de détresse.



« Je suis très triste pour lui. Il faisait un très bon tournoi. Je sais à quel point il se bat pour remporter un titre du Grand Chelem. Il y arrivera, et plus d'une fois. »

Nadal à propos de Zverev



Forcément déçu malgré la victoire, Nadal n'a pas voulu aborder sa qualification pour la finale de Roland-Garros et s'est limité à parler de son malheureux adversaire. « Je suis très triste pour lui. Il faisait un très bon tournoi. Je sais à quel point il se bat pour remporter un titre du Grand Chelem. Il y arrivera, et plus d'une fois. Quand il joue à ce niveau, il est un des plus grands challenges sur le circuit. Je lui souhaite le meilleur et bon rétablissement. »





En parlant de challenge, Nadal savait très bien de quoi il parlait car avant ce tragique arrêt : le match était d'une intensité folle. Sous le toit fermé du central de Roland-Garros et dans un air saturé d'humidité, Zverev avait pris le meilleur des départs. Il jouait le plomb quand l'Espagnol faisait ses 36 ans. Nadal était même dominé dans l'échange (15 points gagnés sur les rallyes de plus de 9 coups pour Zverev contre 6 pour Nadal) et ne parvenait pas à repousser les assauts du natif d'Hambourg . Pire, il donnait l'impression de ne faire que renvoyer la balle. Du haut de son mètre 98, Zverev n'était pas gêné par le lift de son adversaire. Malgré le soutien inconditionnel du public, le joueur de Manacor était à la peine. Depuis le début de la quinzaine, on ne l'avait jamais vu transpirer autant. Même son short était tellement trempé qu'il finissait par ne plus prendre de balle dans sa poche.