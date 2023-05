Rafael Nadal : L’immense fortune du tennisman espagnol

Grand champion du tennis, Rafael Nadal fait sans doute partie des meilleurs de la discipline avec le Serbe Novak Djokovic et le Suisse Roger Federer. Nadal a, au cours de sa carrière, remporté Roland-Garros à 14 reprises, 4 US Open, 2 Wimbledon et 2 Open d’Australie.





Un prize money total de 123,8 millions d’euros





A tous ces grands chelems, s’ajoutent 70 autres titres pour un prize money total de 123,8 millions d’euros. Le joueur a aussi noué des accords publicitaires avec des marques comme Kia, Santander, Movistar et Nike. Autant dire que le tennisman a gagné énormément d’argent durant sa carrière qui est loin d’être finie. Ce qui est intéressant, c’est ce que le Majorquin a fait du trésor amassé sur les courts de tennis.





Un bénéfice de 11,4 millions d’euros en 2021





Selon le journal "El Pais", Nadal possède Aspemir, une holding qui contrôle une vingtaine de sociétés opérant dans le sport, l’hôtellerie, les énergies renouvelables et les séries télévisées. Aspemir réalise un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros, ce qui lui garantissait un bénéfice de 11,4 millions d’euros en 2021, soit 102 % de plus que l’année précédente. Fin 2022, Melia, l'une des sociétés de la holding, a annoncé l’ouverture d’une vingtaine d'hôtels en 5 ans.





Nadal possède également un centre sportif : le centre Esportiu Manacor.





Un séjour de 2 000 euros la semaine au Rafa Nadal Residence





Il est contrôlé par sa famille. Ce centre est lié à la Rafa Nadal Academy où les joueurs de tennis peuvent séjourner et s’entraîner, mais aussi se loger dans la Rafa Nadal Residence. Un séjour pour deux personnes peut coûter jusqu’à 2 000 euros la semaine, comme l’indique le Bookingsiteweb.com. La holding de Rafael Nadal gagne aussi beaucoup d’argent en investissant dans les appartements de luxe.





Il a produit une série sur Georgina Rodriguez, la compagne de Ronaldo





Elle détient 33,3 % de Mabel Capital, une société possédant des appartements de luxe sur la Plaza de la Villa de Paris à Madrid. Il faut aussi noter les parts d’Aspemir dans la chaîne de restaurants Tatel présente à Madrid, Valence, Ibiza et 6 autres villes du monde.





Par ailleurs , Netflix a travaillé avec Mabel Capital pour la production de «Soy Georgina», la série qui raconte la vie de Georgina Rodriguez, la compagne de Cristiano Ronaldo.