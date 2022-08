Raheem Sterling, l’atout majeur de Chelsea pour cette saison ?

À Chelsea, la saison a bel et bien commencé, et sur les chapeaux de roues ! En effet, alors que la nouvelle ère post-Abramovitch est attendue avec impatience du côté des supporters, notamment en raison d’un mercato ambitieux, Thomas Tuchel est déjà sur les starting-blocks. Et il l’a montré face à Antonio Conte ce week-end dans un derby très chaud entre Chelsea et Tottenham. Si les Blues ont largement dominé les débats sur cette rencontre à Stamford Bridge, la réalité du score est toute autre puisque les Spurs ont arraché le match nul dans les toutes dernières secondes. Résultat, le technicien allemand et Antonio Conte, son homologue sur l’autre banc, se sont chauffés, durant toute la rencontre, et en après-match. Signe que la saison est bien lancée malgré la 2ème journée de championnat.





Invaincu en deux matchs (1 victoire, 1 nul), Chelsea est pour l’instant 7ème de Premier League mais tout peut aller très vite. S’il est important de bien commencer le championnat, notamment en raison des performances XXL de Liverpool et de Manchester City, le club londonien a un bilan plutôt acceptable même s’il compte déjà deux points de retard sur les Citizen. En revanche, Liverpool est à la traîne avec deux matchs nuls en autant de rencontres et cale en ce début de championnat. Logique, puisque Jürgen Klopp doit composer sans Thiago Alcantara, blessé, et surtout retrouver une animation offensive depuis le départ de Sadio Mané à Liverpool. Si Darwin Nunez est arrivé contre 120 millions d’euros pour offrir de nouvelles possibilités au technicien allemand, l’adaptation de l’Uruguayen prendra du temps et Chelsea pourrait bien en profiter.





Car du côté de Chelsea, les renforts sont nombreux et surtout prometteurs. Certes, les Blues ont perdu Romelu Lukaku et Timo Werner, qui ne faisaient clairement pas le job sous Thomas Tuchel, mais ils ont recruté Raheem Sterling. L’Anglais, qui arrivait au bout de son histoire avec Manchester City, a couté 50 millions d’euros et arrive avec un gros poids sur les épaules. Toutefois, après avoir supporté Pep Guardiola à City, il devrait pouvoir continuer à progresser avec le technicien allemand à Stamford Bridge. Il a d’ailleurs tout pour être la coqueluche des supporters en attaque, avec Pulisic et Havertz. En défense aussi, les Blues se sont renforcés avec les signatures de Kalidou Koulibaly et Marc Cucurella.