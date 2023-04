Ramadan et foot : Demba Ba monte au créneau

L’actuel entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, défraie la chronique ce dimanche. Il a écarté l’un de ses joueurs car, ce dernier souhaitait poursuivre le jeûne en jour de match. Depuis cette décision, les réactions pleuvent. Fervent défenseur de la religion musulmane, Demba Ba y est allé de son commentaire. Il a écrit sur page Twitter : « Encore penser que le jeûne du mois de ramadan est comportemental me sidère. Pour ceux qui se posent encore la question, on parle bien du côté identitaire d'une personne ».



Avant de s’interroger : « Est-ce une bonne chose de demander à quelqu'un de mettre de côté ce qui fait son identité ? »



Pour lui, il est nécessaire de mettre les joueurs dans des conditions optimales de performance et de juger à partir du résultat. « A l'image d'un Klopp, un management adapté serait selon moi de mettre les joueurs dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent performer. Et s'ils ne performent pas, alors qu'ils soient justement écartés, pour des raisons sportives et non identitaires », dit-il.



Avant de conclure : « Mais invoquer les raisons de santé n'est qu'une couverture, encore une fois avec tout le respect, car c'est nier les centaines de jeûneurs performant toute les années à la même période ».