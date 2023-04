Manchester City - Bayern Munich : grande nouvelle, Haaland est de retour !

Ramadan Mubarak : Chadia chante l

À une semaine du choc en Ligue des Champions face au Bayern Munich, Manchester City a annoncé le retour à l'entraînement d'Erling Haaland.





Le cyborg retrouve les terrains. Ce mercredi, à six jours du quart de finale aller de Ligue des Champions face au Bayern Munich, Erling Haaland a repris le chemin de l'entraînement avec Manchester City. La nouvelle a été annoncée par le club mancunien sur ses réseaux sociaux. En raison d'une blesssure à l'aine, le buteur norvégien n'a plus joué depuis le 18 mars dernier et le carton infligé à Burnley en FA Cup (6-0), au cours duquel il avait inscrit un triplé, trois petits jours seulement après son quintuplé historique face à Leipzig.





Un festival citizen sans lui





Le meilleur buteur de Premier League a même manqué la trêve internationale et les deux premiers matchs de la Norvège en qualifications à l'Euro 2024, soldés par deux défaites. Dans les tribunes de l'Etihad Stadium samedi, l'ancien attaquant de Dortmund a apprécié le récital des Citizens face à Liverpool (4-1). Très vite, Haaland devrait retrouver la compétition, sans doute samedi sur la pelouse de Southampton. Avant de défier le Bayern pour un duel très attendu par l'Europe du football.