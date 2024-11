Ramzi Yahia : "Nous étudions la faisabilité du combat Reug Reug vs Francis Ngannou"

Vainqueur de Anatoly Malykhin et sacré champion du monde des lourds au One Championship, Reug Reug souhaite désormais s'attaquer à Francis Ngannou, champion des lourds à la Professional Fighters League (PFL).







Si certains spécialistes jugent qu'il est précipité pour Reug Reug de s'attaquer à ce poids lourd du MMA, son entraîneur Ramzi Yahia, pense le contraire. Invité de Galaxie Sport sur la RTS 1, il a fait savoir que ce combat est bien étudié. « Nous sommes en train d’étudier les faisabilités. C’est une confrontation que les amateurs souhaitent, donc s’il y a faisabilité, nous irons », a-t-il affirmé.





Ce combat, s'il est ficelé, permettra au Sénégalais Reug Reug d'entrer dans une catégorie restreinte de combattants, mais aussi de permettre aux amateurs africains de suivre deux de leurs plus grands combattants. « Je suis un sportif. Mon objectif est de m’attaquer aux meilleurs et de me surpasser. Ce serait le plus grand combat de l’histoire du continent africain », a déclaré le lutteur Oumar Kane de son vrai nom.