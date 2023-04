»SINGE ! SINGE ! » ENCORE DU RACISME À L’ENCONTRE DE VINICIUS

Vinicius Junior a de nouveau été victime de racisme, après avoir reçu des insultes à plusieurs reprises de la part de supporters de Gérone lors de la défaite 4-2 du Real Madrid à Montilivi mardi soir.







Le Brésilien a été en forme toute la soirée, marquant et offrant une passe décisive à son équipe. Vinicius a également été impliqué dans un certain nombre de confrontations avec les joueurs de Gérone





Il a également été vu en train de balayer le maillot du Real Madrid en direction des supporters de Gérone, un geste de dédain qui prend une toute autre dimension si l’on considère le contexte de la rencontre.





Plusieurs vidéos ont été diffusées, qui semblent montrer des supporters de Gérone imitant des cris de singe à l’égard du Brésilien.





Cela s’est produit après d’autres vidéos montrant des fans de Gérone scandant le mot « singe » à son encontre.





Les insultes raciales sont devenues beaucoup trop courantes pour Vinicius cette saison, et un certain nombre de personnes ont appelé à des sanctions plus sévères pour les supporters impliqués.





En règle générale, après six ou sept incidents, les supporters ont été interdits de manifestations sportives pendant un an et condamnés à une amende de 4 000 euros. Il semble que cette mesure ne soit pas aussi dissuasive que les autorités le croient. La Liga n’a pas encore commenté les chants à Montilivi.