RB Leipzig : Abdou Diallo touché lui-aussi au genou

Les adeptes de la théorie du complot contre la sélection nationale ont un nouveau cas pour agrémenter leur hypothèse. Alors que le peuple sénégalais retient son souffle pour Sadio Mané touché au genou droit, un autre Lion inquiète. Il s’agit du défenseur central Abdou Diallo. Aligné en tant que titulaire pour le match contre Fribourg, l’ancien parisien a ressenti une gène au genou lors de l’échauffement d’avant match et a été contraint de céder sa place à Joško Gvardiol. Pour l’heure, aucune information n’a été dévoilée par son club.

