RB Leipzig - Bayern Munich : Avant-première

La Bundesliga reprend ses droits et son premier match nous promet un vrai spectacle : le 20 janvier, le Bayern Munich, leader du championnat, jouera contre le RB Leipzig, troisième. 1xBet tente d'estimer les chances des participants à ce match.





La voyance sur le marc de café





Avant la pause automne-hiver liée à la Coupe du monde au Qatar, les deux équipes ressemblaient à de véritables machines à succès. Le Bayern n'aperdu qu'un seul match de la saison (le 17 septembre, 0-1 contre Augsbourg), et sur les 9 derniers matchs officiels, l'équipe compte 8 victoires et un match nul. Il est même gênant de se demander qui est le numéro un au classement, non ?





Étonnamment, le RB Leipzig a quitté le terrain vaincu pour la dernière fois le 17 septembre - l'équipe a alors perdu 0:3 contre le Borussia Mönchengladbach. Le début de saison des Bulls a été franchement raté, puis la direction a rapidement changé d'entraîneur - à la place de Domenico Tedesco, Marco Rose est arrivé. Le nouveau manager a agi comme un éclair et bientôt les fans étaient prêts à peindre le ciel aux couleurs du club. L'équipe a fait des progrès impressionnants en Bundesliga et en coupe, a obtenu la deuxième place dans le groupe de la Ligue des champions, et a même donné à la Saxe de vraies vacances, en battant effectivement le Real Madrid à domicile.





Tout cela est merveilleux, mais il y a un gros problème : l'état général des deux équipes reste un mystère. Le RB Leipzig et le Bayern ont joué leurs derniers matchs officiels le 12 novembre - il y a plus de deux mois. Et pour savoir comment la Coupe du monde, la période des fêtes et le menu de Noël ont affecté la condition physique des joueurs, il faudra attendre le 20 janvier.

Le facteur domicile







Nous ne savons pas si cela vaut la peine de parler de telles bagatelles, mais devant leurs fans, les Bulls jouent particulièrement fort et avec une grande inspiration. Il est vrai que nous ne sommes pas sûrs que cela fonctionnera lors du match contre le Bayern : cette équipe a traversé la première partie de la saison très tranquillement et parfois il semblait qu'elle ne se souciait pas de savoir où jouer contre le prochain adversaire.

Manuel Neuer vs Christopher Nkunku



Un duel entre ces joueurs aurait pu être le plus significatif du match, mais les deux joueurs sont blessés, et les remplacer dans les plus brefs délais est aussi facile que de trouver 100 euros au marché de la ville. Le Bayern a soudain réalisé que Manuel Neuer était hors jeu au moins jusqu'à la fin de la saison, et qu'il n'yavait pas de remplaçant équivalent - après tout, personne n'avait prévu qu'après la Coupe du monde, le meilleur gardien d'Allemagne déciderait d'aller skier et de se casser une j ambe.





Le meilleur attaquant du RB Leipzig et le meilleur tireur de la Bundesliga cette saison, Christopher Nkunku, a manqué la Coupe du monde en raison d'une blessure et ne reprendra pas l'action avant au moins fin janvier. Timo Werner et Emil Forsberg seront-ils capables de remplacer leur coéquipier ? Nous ne le savons pas, mais cette question rend encore

plus intrigante la confrontation la plus importante de la Bundesliga cette saison.