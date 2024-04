REAL-BARÇA: IL N'Y AVAIT PAS BUT POUR YAMAL ET BARCELONE, SELON PLUSIEURS MÉDIAS

En l’absence de goal-line technology en Liga, un but non accordé à Lamine Yamal lors du Clasico Real-Madrid-Barça (3-2) dimanche à Bernabeu est au cœur d’une grosse polémique. Mais d’après plusieurs médias dont, Relevo, Canal+ Pologne et beIN Sports, le ballon n’a pas franchi entièrement la ligne de but et l’arbitre aurait donc pris la bonne décision.







"Une honte!" Xavi ne décolérait pas dimanche soir après la défaite du Barça face à son rival, le Real Madrid (3-2) lors du Clasico comptant pour la 32e journée de Liga. La raison de sa colère? Un but refusé à son équipe. A la 28e minute de jeu, alors que le score est de 1-1, le gardien madrilène Andriy Lunin sauve une déviation de Lamine Yamal, sans que les ralentis et la VAR ne puissent confirmer que le ballon est totalement rentré. Les Catalans crient au scandale après la rencontre. La polémique enfle. La Liga est en effet le seul grand championnat à ne pas utiliser la goal-line technology, jugée trop chère par son président Javier Tebas, qui permet pourtant la validation quasi automatique d'un but.





Pi?ka ???????????? przekroczy?a linii bramkowej!? VAR ostatecznie podj?? s?uszn? decyzj?!????



???? El Clasico mo?ecie ogl?da? w CANAL+ PREMIUM i CANAL+ online: https://t.co/ZOdlmLP9Cz pic.twitter.com/Pr1HoxbQ7T — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 21, 2024









Un seul plan valable











Puisque le championnat espagnol n’a pas adopté la GLT, plusieurs médias se sont chargés, à travers leurs outils technologiques, de démontrer que le ballon n’avait pas franchi la ligne. C’est le cas de beIN Sports et de Canal+ Pologne mais aussi du média espagnol Relevo.