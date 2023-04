Real : Benzema et Camavinga à l’infirmerie, à deux semaines de la demi-finale contre Manchester City en C1

Carlo Ancelotti a annoncé, aujourd’hui, que Karim Benzema et Eduardo Camavinga ne joueront pas contre Gérone demain mardi en Liga. Une mauvaise nouvelle pour le club merengue, à deux semaines de la demi-finale aller de Ligue des champions contre Manchester City.











Ces deux joueurs importants dans le dispositif du Real Madrid sont blessés et sont indisponibles, a fait savoir le technicien italien qui soutient qu’il ne s’agit pas simplement de faire reposer ses joueurs français. "Benzema et Camavinga ont reçu un coup et ne seront pas là. Si la demi-finale de la Ligue des champions était pour demain, ils n'y seraient pas non plus", a confié Ancelotti.













Titulaire samedi face au Celta de Vigo (2-0), le Ballon d’Or 2022 serait touché au mollet gauche et ne s’est pas entraîné ce lundi, tout comme son jeune compatriote Eduardo Camavinga.