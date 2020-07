Real : la cheville d'Hazard inquiète...

Quatre petits matchs et puis rechute ? Ainsi pourrait-on décrire la reprise post-coronavirus d'Eden Hazard (29 ans, 14 matchs et 1 but en Liga pour la saison 2019-2020), absent du groupe du Real Madrid lors des deux dernières rencontres. Pire, depuis une gêne ressentie face à l'Espanyol fin juin, l'ailier n'a plus participé à un seul entraînement de son équipe !











La raison de cette absence prolongée ? Selon les informations de la Cadena Ser, le Belge ressentirait toujours des gênes, mais surtout des douleurs, à sa cheville opérée en mars… "J'espère qu'on pourra le revoir avec nous avant la fin de saison", expliquait récemment son entraîneur Zinédine Zidane, très inquiet d'après nos confrères, notamment dans l'optique de la reprise de la Ligue des Champions. Un souhait partagé par l'ensemble des supporters madrilènes, qui attendent encore de découvrir le véritable Hazard.