Real : la "loi Mbappé" révolte le Barça !

Comme nous vous l'indiquions fin avril (voir ici), un projet, surnommé "loi Mbappé", est en cours d'approbation, sur l'initiative du gouvernement de la présidente de la communauté de Madrid Isabel Diaz Ayuso, pour permettre des réductions de l'impôt sur le revenu des étrangers qui s'installent dans la capitale espagnole s'ils réalisent des investissements. Une mesure qui va bien évidemment profiter aux Merengue, notamment pour la signature attendue de l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé cet été.