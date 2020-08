Real : les regrets de Ramos...

Suspendu vendredi, le défenseur central du Real Madrid Sergio Ramos (34 ans, 5 matchs et 2 buts en LdC cette saison) n’a pu empêcher l’élimination de son équipe face à Manchester City (1-2), dès les 8es de finale de la Ligue des Champions. L’Espagnol se montre forcément frustré.











"C'est la fin d'une saison atypique, bizarre, et très dure pour tout le monde. Le goût est amer parce que nous sommes le Real Madrid et que nous sommes obligés de tout gagner. On en voulait plus. Il faut donner du crédit à la Liga, encore plus à une édition si exceptionnelle, ainsi qu'à la Supercoupe. Mais nous nous en allons tristes à cause de l'élimination en Ligue des Champions", a regretté le capitaine merengue sur Twitter.