Real Madrid : Ancelotti ne lâche pas la piste d'une recrue surprenante

Même si le Real Madrid compte déjà sur trois joueurs au poste de latéral droit (Carvajal, Lucas Vazquez et Odriozola), le club merengue n'aurait pas abandonné Diogo Dalot. Le latéral portugais ferait toujours partie des souhaits de Carlo Ancelotti, qui ne datent pas d'aujourd'hui.





Si le départ de Sergio Ramos et celui de plus en plus probable de Raphaël Varane du côté de Manchester United pose la question de la densité du Real Madrid au niveau de son axe central, le club merengue semble en revanche bien pourvu dans d'autres secteurs. Illustration notamment chez les latéraux droits avec Carvajal, Lucas Vazquez et Odriozola qui sont tous susceptibles d'être alignés.