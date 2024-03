Real Madrid : Après une publication du club, Vinicius Jr aurait menacé de ne pas jouer un match

Selon Relevo et Globo Esporte, Vinicius a menacé de ne pas jouer le récent match à Valence après une publication du club sur les réseaux sociaux affichant le logo d’un DJ représentant l’évolution du singe vers un être humain.

Une crise interne jusqu’ici gardée secrète. Selon le site espagnol Relevo et le média brésilien Globo Esporte, Vinicius a menacé de ne pas disputer le match entre Valence et le Real Madrid (2-2, Liga), le 2 mars dernier, en raison d’une publication du club madrilène sur les réseaux sociaux. Alors que son retour à Valence s’annonçait houleux (et il le fut) un an après avoir été victime d’insultes racistes, l’international brésilien a déploré un message publié par le Real Madrid dans lequel son image apparaissait au-dessus du logo du DJ israélien Vini Vici, représentant l’évolution du singe vers l’homme, ici en DJ.





Vinicius a réclamé des sanctions en interne

Le message est resté en ligne une demi-heure avant d’être retiré mais il n’a pas échappé à l’ailier virevoltant qui aurait demandé des explications immédiates aux responsables du club. José Ángel Sánchez, directeur général du Real Madrid, aurait été le seul à parvenir à calmer la situation et à éteindre l'incendie naissant. Avant cela, Vinicius a exigé des sanctions fermes contre les auteurs du message et aurait même menacé de ne pas jouer contre Valence, deux jours plus tard.





Les responsables auraient pris des sanctions, même si le silence prédomine sur le sujet parmi les personnes contactées par Relevo. Vinicius aurait finalement jugé suffisantes les décisions contre les personnes à l’origine de cette erreur. Il a joué à Valence et même inscrit un doublé pour arracher le match nul (2-2). Ciblé régulièrement par des cris ou insultes racistes, le Brésilien est très engagé sur le sujet.