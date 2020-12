Real Madrid - Athletic Bilbao 3-1, Benzema porte le Real

Continuer d'alimenter son cercle vertueux entamé avec une victoire à Séville, une qualification en C1 et un succès face au rival de l'Atlético Madrid. Voilà pour l'enjeu de ce nouveau match pour Zinedine Zidane et ses hommes. Et il faut croire que les joueurs de Zizou en étaient conscient au coup de sifflet initial.





Le Real a dominé le premier acte et a été bien aidé par l'expulsion de Raul Garcia. L'ancien joueur de l'Atlético Madrid, très virulent, obtenait deux jaunes en l'espace de 8 minutes pour abandonner ses coéquipiers au quart d'heure de jeu.





Le Real obtenait alors diverses opportunités. On retiendra celle de Vinicius à la 41e minute, sur laquelle Unai Simon, le portier basque, détournait le cuir de manière miraculeuse.





C'est en toute fin de première période que Madrid trouvait finalement la faille. Une belle action de groupe qui s'initiait sur un centre de Mendy pour Valverde. Ce dernier remettait en retrait pour Vinicius qui décalait Kroos. La frappe rasante de l'ancien bavarois faisait mouche et permettait au champion d'Espagne de rentrer à la pause avec un court, mais mérité avantage.





Un but d'avance, des certitudes ludiques et un joueur en plus, le Real entamait le second acte avec des ambitions légitimes... mais se faisait rejoindre au score par le latéral droit basque Ander Capa qui s'y reprenait à deux fois face à Thibaut Courtois pour égaliser à la 52e minute.





Deux minutes plus tard, le Real croyait égaliser, mais Vinicius, servi par Dani Carvajal, était hors-jeu au moment de tromper Simon en deux temps. Mais le sauveur du Real ne sera nul autre que Benzema, à un quart d'heure de la fin, le Français plaçait une tête sur la droite du but de Simon sur un centre de Carvajal après un corner de Kroos. Un deuxième but de Benzema en toute fin de rencontre suite à une combinaison avec le revenant Isco viendra sceller le destin du match.





Alors que le leader, la Real Sociedad, défie le FC Barcelone mercredi, le Real Madrid a été bien inspiré de l'emporter face à des Basques accrocheurs. Le club merengue poursuit sa belle série. Au Barça de relancer maintenant et ce ne sera pas chose aisée face à un autre club basque mercredi soir.