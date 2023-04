Real Madrid : l'avenir de Zidane et d'Ancelotti chamboulé par Mourinho ?

Alors que l'avenir de Zinédine Zidane mais aussi de Carlo Anceloti semble flou, un certain José Mourinho pourrait tout chambouler.



Dans les mois qui viennent, Zinédine Zidane et Carlo Ancelotti vont peut-être connaître des chamboulements importants. Le premier nommé cherche un banc prestigieux et parmi les pistes les plus chaudes, un retour au Real Madrid est régulièrement évoqué en cas de départ de Carlo Ancelotti du Real Madrid.





Ce dernier justement, fait l'objet de rumeurs régulières même si avant le match contre Cadix, le technicien avait assuré qu'il serait présent la saison prochaine. Néanmoins, l'approche du Brésil se fait toujours plus concrète alors que la sélection auriverde chercher toujours son sélectionneur après le départ de Tite.





Mourinho au Brésil, Zidane loin du Real ?





Sauf qu'un chamboulement pourrait bien arriver par la faute d'un certain... José Mourinho ! Selon The Athletic, le technicien portugais serait la piste surprise du Brésil derrière Ancelotti, Jorge Jessus, Fernando Diniz et Abel Ferreira. Apprécié de la Fédération brésilienne pour son palmarès, son charisme et sa maîtrise de la langue, Mourinho pourrait coiffer tout le monde au poteau. Et ainsi pousser Ancelotti à rester sur le banc madrilène... bloquant une solution de rebond pour Zidane.