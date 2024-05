REAL MADRID : LA STATISTIQUE HALLUCINANTE QUI ÉLIMINE DÉJÀ LE BAYERN MUNICH

Pour se qualifier, le Bayern Munich va devoir réaliser un exploit quasi irréalisable.



Le Bayern Munich doit-il vraiment se déplacer à Santiago Bernabeu mercredi prochain ? Mardi soir, les Bavarois ont pendant longtemps pensé pouvoir renverser le Real Madrid. Après avoir été menés 1-0 suite à un but de Vinicius Junior, les Bavarois ont repris les devants en l'espace de quelques minutes avec des buts de Leroy Sané et Harry Kane. Mais en fin de match, ils ont finalement craqué pour encaisser l'égalisation, là encore avec un but de l'inévitable Vinicius Junior, mais cette fois sur penalty.





Un précédent en... 1991 !