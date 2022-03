Real Madrid : Le salaire de Benzema créé une grosse polémique en Espagne

Impressionnant au Real Madrid depuis plusieurs années, Karim Benzema ne fait même pas parmi les cinq joueurs les mieux payés de Liga.



Depuis le départ de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema fait incontestablement parmi les meilleurs joueurs du Real Madrid Comme l’a rappelé L’Equipe ce mardi, l’attaquant tricolore ne compte pourtant pas parmi les cinq meilleurs joueurs payés de Liga. Un classement dominé par Gerard Piqué devant Eden Hazard et Gareth Bale.



D’après la presse espagnole, malgré une prolongation de contrat l’été dernier, l’ancien lyonnais ne compte même pas parmi les cinq joueurs les mieux payés du Real Madrid. Avec un salaire estimé à à peine plus de 10 millions d’euros, il est bien loin de ses coéquipiers Gareth Bale ou Eden Hazard, dont les émoluments atteindraient les 17 millions d’euros, et est également devancé par David Alaba (15,6 M€), Toni Kroos (13,6 M€), Luka Modric (12,2) ou Marcelo (11 M€).



Un salaire qui étonne plus d’un vu l’importance du buteur français au sein de l’effectif madrilène.