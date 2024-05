REAL MADRID : LES CHIFFRES FOUS DU DUO VINICIUS - BELLINGHAM

Quand le Real Madrid dépensait un peu plus de 100 millions d'euros l'an dernier pour Jude Bellingham, le milieu de terrain anglais du Real Madrid, les observateurs s'attendaient surtout à découvrir l'influence que ce phénomène pouvait avoir sur l'entrejeu des Merengue, moins dans le secteur offensif. Mais après moins d'un an dans la capitale espagnole, il s'est surtout distingué pour ses prouesses offensives. Positionné à la pointe haute du losange de Carlo Ancelotti, il s'est transformé en un véritable tueur avec 23 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison.







Plus de 50% des buts