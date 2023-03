Real Madrid - Liverpool : Benzema a frappé, les Merengue en quarts de finale !

Le Real Madrid se qualifie sans trembler en quarts de finale de Ligue des champions grâce à une victoire face à Liverpool (1-0), avec un Benzema décisif !



Eviter la remontada que le Real Madrid a tant infligé la saison passée en Ligue des champions. Carlo Ancelotti et ses hommes connaissaient le deal pour éviter une énorme déception face à Liverpool à Bernabeu. Mais les Merengue ont affiché leur solidité et leur expérience pour tenir leur avantage de l'aller (5-2) et même le conforter. En première période, c'est un duel de gardiens qui a amené un score vierge à la pause. Alisson a réalisé des miracles contre Vinicius puis Camavinga. Courtois a lui été décisif par deux fois face à Nunez mais aussi contre Gakpo.





En deuxième période, face à un Liverpool devenu totalement inoffensif, le Real Madrid a tout fait pour réaliser le break. Valverde a d'abord buté sur Alisson (53e) avant de louper une tête qui a fui le cadre (64e). Un cadre également raté par Karim Benzema pourtant en très bonne position dans la surface (69e). Mais le Nueve ne se loupe jamais en soirée Ligue des champions et quelques minutes plus tard, profitant d'un bon travail de Vinicius, le Madrilène a marqué le but suffisant pour éteindre les derniers espoirs des Reds (78e). Après une dernière opportunité où le Real Madrid aurait aimé obtenir un penalty sans succès malgré le recours au VAR, le club madrilène a finalement validé son billet pour les quarts de finale avec ce court succès 1-0 !