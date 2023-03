Real Madrid - Liverpool : solides, les Merengue ne tremblent pas à la pause

A la pause, le Real Madrid n'a pas plié face à Liverpool et aurait même pu prendre l'avantage avec plusieurs grosses occasions (0-0).



Avec son avantage de trois buts ramené d'Anfield après un match aller abouti (5-2), le Real Madrid savait qu'il fallait se montrer solide lors du match retour à Bernabeu pour éviter tout risque de remontada. Et pour le moment, tout se passe bien pour les hommes de Carlo Ancelotti qui conservent leur avance, dans une première période marquée par les performances abouties des deux gardiens, Thibaut Courtois et Alisson.





D'un côté, le portier belge du Real Madrid a d'abord sorti une frappe à ras de terre de Salah (7e) qui aurait pu semer le doute d'emblée, avant une magnifique horizontale sur une tentative de Nunez (33e). Face à Gakpo enfin, le Belge s'est montré autoritaire sur une frappe tendue (36e). De son côté, Alisson a lui réalisé une parade miraculeuse face à Vinicius (15e) avant de détourner de manière magistrale sur la barre une belle frappe de Camavinga (20e). 0-0 à la pause mais une première période d'une grande qualité...