Bras d'honneur, jet de cacahuètes et insultes: le père d'Haaland viré de sa loge pendant Real Madrid-Manchester City

Une scène peu habituelle a eu lieu mardi soir dans les tribunes du Bernabeu avec le papa de la star des Citizens.







Tout le monde attendait Erling Haaland contre le Real Madrid mardi soir et finalement la presse espagnole parle plus de son papa au lendemain du match nul contre Manchester City (1-1) en demi-finale aller de la Ligue des champions. Si la star des Citizens a été muselée et invisible sur la pelouse du Bernabeu, son père a lui fait le spectacle en tribunes. Pas forcément de la meilleure des manières puisqu'il a été éconduit de sa loge pendant la rencontre.

La raison ? Selon la Cadena Ser, Alf-Inge Haaland, qui suivait la rencontre de Ligue des champions dans une loge de l'enceinte madrilène, s'en serait pris à plusieurs spectateurs qui le chambraient. Ce dernier aurait jeté des cacahuètes sur plusieurs personnes situées en contrebas. Sur plusieurs vidéos disponibles sur les réseaux sociaux, on aperçoit le papa de la star de Manchester City répondre aux spectateurs de manière ironique, presque provocatrice. À l'image de son bras d'honneur envers un individu entrevu sur certaines images.





«Le Real Madrid n'était pas content que nous fêtions le but de Kevin De Bruyne, a-t-il commenté mercredi matin. En dehors de cela, nous avons dû déménager parce que les fans du Real Madrid nétaient pas satisfaits du 1-1.».