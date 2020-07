Real Madrid : pas de prime pour les joueurs en cas de titre

Les joueurs du Real Madrid ne toucheront pas de prime, habituellement très lucrative, en cas de titre en Liga ou en Ligue des champions. Une mesure liée aux problèmes économiques provoqués par la crise sanitaire.



En cas de sacre en Liga ou en Ligue des champions, les Madrilènes devront se contenter de leur joie d'ajouter une nouvelle ligne à leur palmarès. Le quotidien espagnol Marca révèle ce vendredi que les joueurs du Real Madrid ne toucheront pas de prime pour un titre qui serait remporté cet été. À titre de comparaison, chaque joueur avait touché plus d'un million d'euros pour le doublé de la saison 2016-2017.









Les joueurs sont compréhensifs





Cette décision est sans surprise la conséquence de la crise économique en lien avec la pandémie de Covid-19. Marca assure que les joueurs sont compréhensifs, d'autant que le club entreprend actuellement de grands travaux pour la rénovation de son stade Santiago-Bernabéu. Ces mêmes footballeurs avaient accepté une baisse de salaire de 10%, pendant la période de confinement. Longtemps présenté comme le club le mieux armé financièrement pour faire face à cette baisse subite de recettes, le Real Madrid et sa masse salariale de 283 millions d'euros a finalement dû passer par un accord avec les joueurs pour économiser au moins 28 M€.





Le Real Madrid est bien parti pour gagner le championnat d'Espagne, compte tenu de ses quatre points d'avance sur le FC Barcelone à cinq journées de la fin. La situation est plus complexe en Ligue des champions. Zinedine Zidane et les siens s'étaient inclinés à domicile contre Manchester City (1-2) et le retour n'a pas encore été reprogrammé. Il se jouera au Royaume-Uni, ou au Portugal le 7 ou 8 août.