Real Madrid - Rennes : Camavinga est en train de passer sa visite médicale avec la Casa Blanca !

Kylian Mbappé ne devrait pas rejoindre le Real Madrid cet été ! Le club espagnol se serait retiré des négociations au vu des exigences du Paris Saint-Germain. En revanche, la Casa Blanca serait sur le point de conclure l'arrivée d'un autre joyau du football français. En effet, selon les informations de Canal+ Sport, la pépite du Stade Rennais Eduardo Camavinga serait en partance pour la capitale espagnole. Mieux, les deux clubs seraient d'ores et déjà d'accord et le précoce international tricolore serait en train de passer sa visite médicale ! Alors qu'il n'avait plus qu'un an de contrat avec son club formateur, le joueur de dix-huit ans va rapporter une somme comprise entre 28 et 30 millions d'euros hors bonus à la formation bretonne. Le Franco-Angolais va donner un nouvel élan à sa carrière en signant dans un club historique où la concurrence fait rage, notamment à son poste.

