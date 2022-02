Real Madrid : Sergio Ramos trompé par le salaire de Gerard Piqué

Après les révélations de la presse espagnole en janvier sur les salaires des joueurs du FC Barcelone et notamment celui de Gerard Piqué, le défenseur du PSG Sergio Ramos et son entourage l’auraient eu mauvaise. En effet selon Sport, même si le club catalan a démenti l'information, l’ancien Madrilène négociait ses prolongations avec le Real Madrid en s'appuyant sur le salaire de Piqué, il aurait donc été très vexé d’avoir basé ses négociations avec Florentino Pérez sur une grille salariale plus basse que la réalité.



Le média espagnol révèle que le Parisien et son entourage auraient été très en colère lorsqu'ils ont su que depuis de nombreuses années le défenseur Blaugrana gagnait plus d'argent et qu’ils étaient complètement passés à côté de cette information. À tel point que l’Espagnol du PSG aurait contacté des personnes proches du Barça pour faire confirmer ladite informations sur le salaire de Gerard Piqué.